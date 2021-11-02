У Харкові чоловік, який зґвалтував маленьку сестру співмешканки, отримав вирок

Чоловік отримав 11 років та 6 місяців позбавлення волі.

У Харкові суд виніс вирок ґвалтівникові малолітньої дівчини. Його визнано винним і він проведе у в'язниці 11,6 років.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

29-річного чоловіка суд визнав винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася у вересні 2019 року. Чоловік, повернувшись додому, побачив малолітню сестру своєї співмешканки, яка спала на ліжку. Скориставшись тим, що співмешканки не було вдома, він вирішив зґвалтувати дівчинку. Дитина почала чинити опір та відштовхувати злочинця, але, маючи значну фізичну перевагу, чоловік зґвалтував малолітню.

"Вироком Московського районного суду м. Харкова від 1 листопада 2021 року 29-річного чоловіка засуджено за ч. 4 ст. 152 КК України до 11 років 6 місяців позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.

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