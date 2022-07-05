У Харкові чоловік за допомогою квадрокоптера проводив повітряну розвідку: поліція відреагувала

У Харкові чоловік за допомогою квадрокоптера проводив повітряну розвідку: поліція відреагувала

Поліція Харківщини повідомила про затримання чоловіка, який проводив авіарозвідку квадрокоптером на Салтівці.

41-річний житель Харкова за допомогою квадрокоптера знімав розташування різних об'єктів на Салтівці.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Харківській області.

Бійці полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під час несення служби на перехресті вулиць Тракторобудівників та Героїв Праці затримали 41-річного чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера.

Хуліганські дії громадянина припинили копи на вулиці Греківській. Загалом протягом минулої доби харківські поліцейські відреагували на 1229 повідомлень про правопорушення.

Щодня особовий склад харківської поліції сумлінно несе службу для забезпечення безпеки громадян, недопущення скоєння правопорушень та ускладнення оперативної обстановки в регіоні.

Нагадаємо, окупанти понівечили будівлю Харківського університету мистецтв.

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