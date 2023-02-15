У Харкові чоловік запустив феєрверк: святкував День закоханих

У Харкові затримали правопорушника. Він, попри заборону, вирішив запустити феєрверк у Салтівському районі міста.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"14 лютого близько 20:00 надійшов виклик від громадян про те, щодо невідомий на території Салтівського району запустила салют", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці швидко встановили особу порушника. Встановлено, що у такий спосіб харків'янин вирішив відсвяткувати День Святого Валентина.

"Попри неодноразові попередження щодо заборони використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, 23-річний чоловік вирішив таким чином відсвяткувати День закоханих", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, 25 січня 2023-го в Одесі під час повітряної тривоги, незважаючи на заборону, невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих жителів.

Також у Києві після масованого ракетного обстрілу 29 грудня 2022-го невідомі також запустили салют.

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