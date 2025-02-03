У Харкові чоловік зарубав рідну матір, а потім розправився з її котами

У Харкові чоловік сокирою зарубав власну матір, а тоді жорстоко розправився з кількома котами.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"Зловмисник вдарив жінку сокирою по голові, внаслідок чого вона одразу померла. Під час огляду місця події встановлено, що після вбивства матері чоловік вбив домашнього кота, а потім на вулиці вбив ще трьох тварин", - йдеться у повідомленні відомства.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили знаряддя злочину та наркотики.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

А на Полтавщині чоловік зарізав співмешканку, жінка померла на очах у свого сина.

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