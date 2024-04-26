У Харкові чоловік застрелив з рушниці дружину та доньку 

Після злочину він втік та переховувся.

У Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрює у вбивстві доньки та дружини. За даними слідства, чоловік скоїв вбивство 24 квітня у власному будинку у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі облпрократури.

Загиблі — 46-річна дружина та 28-річна донька чоловіка.

"Між подружжям часто виникали сварки. Чоловік захоплювався азартними іграми. Через програші постійно сварився з дружиною, вчинював щодо неї домашнє насильство, вимагаючи гроші. Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись", — повідомили у прокуратурі.

Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її.

"Зловмисник з рушниці застрелив родину та втік. Близько доби знадобилося поліцейським, щоб розшукати нападника. Весь цей час він ховався на даху одного з гуртожитків у Слобідському районі міста", — зазначили у відомстві.

Зловмисник вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини. Наразі йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Нагадаємо, у Львові 50-річний чоловік вбив власну матір.

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