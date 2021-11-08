У Харкові чоловік зґвалтував дівчину, яка винаймала у нього квартиру

Наступного дня ґвалтівника затримала поліція.
У Харкові 56-річний чоловік зґвалтував 27-річну дівчину, яка орендувала у нього житло. Він навідався до своєї квартири за орендною платою і напав на дівчину.
Про зґвалтування повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.
До поліції Харкова надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок на проспекті Тракторобудівників власник квартири зґвалтував 27-річну орендарку.
Правопорушника правоохоронці затримали 6 листопада на ринку на вулиці Героїв Праці.
"58-річний мешканець села Красний Кут раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину у 1998 році. Зараз чоловік працює далекобійником, до Харкова повернувся 3 листопада. Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України", - зазначили у пресслужбі поліції.
За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що 18-річного мешканця Ізмаїльського району засудили до 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці.
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