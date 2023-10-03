У Харкові чоловіка оштрафували на 17 тисяч грн через його статевий орган

У Харкові на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який під час відпочинку посварився з іншими людьми та почав їм усім показувати свій статевий орган. Це тривало близько 20 хвилин.

Про це йдеться у вироку Фрунзенського районного суд м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, інцидент стався у липні 2023 року на Петренківському водосховищі міста Харкова. Там підозрюваний, відпочиваючи на пляжі, почав чіплятись до неповнолітньої дівчини, зокрема обзивав її. Інші свідки зробили агресору зауваження. Після того він зняв шорти, помочився та "розмахував своїм статевим органом". Тривало це близько 20 хвилин. "Стриптиз" чоловіка припинила поліція.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді житель Харкова провину визнав та розкаявся.

За даними матеріалів суду, чоловік на обліку у нарколога чи психологів не перебуває. За фаховою медичною допомогою він теж не звертався.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.296 КК України та оштрафував на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Полтавській області до одного року іспитового терміну засудили уродженця Луганської області, який у соціальних мережах похизувався своїм статевим органом.

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