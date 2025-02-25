У Харкові чоловіки у військовій формі напали на велосипедиста: реакція ТЦК та поліції

Як виявилося, затриманий перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив військову частину.

У Харкові люди у військовій формі напали на велосипедиста. Хлопця, який їхав тротуаром, на ходу скинули на землю і затримали.

Відео інциденту з'явилося у харківських пабліках.

На кадрах видно, як один із чоловіків у військовій формі зіштовхнув хлопця з велосипеда під час руху. Пізніше під'їхала друга машина і шестеро чоловіків у військовій формі спочатку знову повалили велосипедиста. Потім видно, як він підіймається, завантажує свій велосипед і сідає у бус.

Позиція ТЦК

Харківський обласний ТЦК та СП стверджує, що хлопець проігнорував законні вимоги військовослужбовців зупинитися.

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"Під час здійснення заходів оповіщення у місті Харкові, групою оповіщення було виявлено громадянина, який пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи. З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю", – йдеться в повідомленні.

За фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи, запевняє Харківський ТЦК.

Ким виявився затриманий

Під час перевірки документів виявлено, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що вчинив СЗЧ.

Затриманого доправили до відділу Нацполіції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП.

Реакція поліції

Поліція розпочала перевірку за фактом цих подій. Про це сказала "Суспільному" речниця поліції Харківщини Альона Соболевська.

За її словами, на цей час попередньо відомо, що на відео зафільмували другу зустріч чоловіка та людей у формі. Речниця стверджує, що була ще й перша зустріч, під час якої чоловік намагався втекти від військових ТЦК на велосипеді. Чому ж він вдруге поїхав просто на них, а не тікав в іншу сторону, вона не пояснила.

Соболевська підтвердила, що затриманий перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив військову частину.

Раніше повідомлялося, що у Рівному натовп заблокував бус ТЦК, щоб "відбити" двох хлопців.

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