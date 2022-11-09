У Харкові демонтували погруддя Пушкіна: яка його подальша доля (відео)

Що робити з погруддям – вирішать харків’яни після перемоги України.

У Харкові 9 листопада демонтували погруддя російського письменника Олександра Пушкіна, яке буде відправлене на відповідальне зберігання.

Про це повідомила Харківська міська рада.

"Його подальша доля – чи буде він зберігатися в музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків’яни після Перемоги України", – йдеться в заяві.

Там додали, що жителі міста вирішуватимуть долю погруддя Пушкіна демократичним шляхом.

У мерії зазначили, що розуміють почуття тих харків’ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми. Там також поділяють бажання містян переосмислити культурне та історичне середовище Харкова.

"Як один із варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху", – запропонували в міськраді.

Нагадаємо, активісти в Києві запустили флешмоб за знесення пам'ятників російським діячам "Знеси мене повністю". Активісти нарахували у столиці понад 200 об'єктів, які пов'язані з РФ та СРСР. Усунути їх із публічного простору має робоча група, яка запрацювала при КМДА.

Додамо, що в жовтні в Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

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