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У Харкові дитина понад добу провела одна у зачиненій квартирі: поліція шукає батьків 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харкові дитина понад добу провела одна у зачиненій квартирі: поліція шукає батьків 

Іграшка. / Фото: pixabay.com

У квартирі панував безлад та антисанітарія.

У Харкові рятувальники та патрульні звільнили дитину, яка понад добу пробула одна в зачиненій квартирі. Подія трапилась в Холодногірському районі обласного центру. 

Про це повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Харківщини.

"Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники відкрили квартиру спецобладнанням. У приміщенні перебувала маленька дівчинка. Медики, які також прибули на виклик, забрали її до лікарні. Наразі поліція шукає батьків дитини.

"Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови", - додали патрульні.

Як повідомлялося, зниклого на Київщині 4-річного хлопчика знайшли мертвим.Дитина втопилася. 

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Дата публікації
Перегляди
773
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