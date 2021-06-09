У Харкові дитина вибігла на проїжджу частину і її збило авто: водій зреагував миттєво (відео)

Хлопчик перебігав дорогу і його збив легковик.
У Харкові хлопчик раптово вискочив на дорогу і його збив легковик. Водій їхав на невеликій швидкості і різко загальмував.
Відео ДТП виклали у телеграм-каналі Харьков Life.
"Збили дитину на перехресті Альошина -Олександрівський. Шановні батьки, вчіть своїх дітей переходити правильно дорогу. Хлопець живий, ніби отримав синці та садна", - зазначили автори відео.
Хлопчик стояв на узбіччі, а потім раптом побіг через дорогу і кинувся під колеса "жигулі". Водій різко загальмував і дитину відкинуло на дорогу.
У Мережі користувачі оцінили миттєву реацію водія:
- Молодець водій "жигулів". І швидкість була нормальною, і зреагував. Інакше було б багато скалічених життів.
- Водій з нереальною реакцією.
- Малому пощастило, думаю, пару синців і ударів. Молодець, не гнав, і швидко зреагував.
Нагадаємо, що в Одесі на Фонтанській дорозі трапилася ДТП. Трамвай збив жінку-пішохода, яка вийшла з маршрутки.