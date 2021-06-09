У Харкові дитина вибігла на проїжджу частину і її збило авто: водій зреагував миттєво (відео)

Хлопчик перебігав дорогу і його збив легковик.

У Харкові хлопчик раптово вискочив на дорогу і його збив легковик. Водій їхав на невеликій швидкості і різко загальмував.

Відео ДТП виклали у телеграм-каналі Харьков Life.

"Збили дитину на перехресті Альошина -Олександрівський. Шановні батьки, вчіть своїх дітей переходити правильно дорогу. Хлопець живий, ніби отримав синці та садна", - зазначили автори відео.

Хлопчик стояв на узбіччі, а потім раптом побіг через дорогу і кинувся під колеса "жигулі". Водій різко загальмував і дитину відкинуло на дорогу.

У Мережі користувачі оцінили миттєву реацію водія:

Молодець водій "жигулів". І швидкість була нормальною, і зреагував. Інакше було б багато скалічених життів.

Водій з нереальною реакцією.

Малому пощастило, думаю, пару синців і ударів. Молодець, не гнав, і швидко зреагував.

У Харкові авто збило хлопчика, який перебігав дорогу

Нагадаємо, що в Одесі на Фонтанській дорозі трапилася ДТП. Трамвай збив жінку-пішохода, яка вийшла з маршрутки.

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