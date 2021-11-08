У Харкові дівчина залізла на високовольтну лінію електропередач і погрожувала стрибнути (фото, відео)

Посидівши, дівчина передумала стрибати і самостійно спустилася вниз.

У Харкові жінка в неадекватному стані видерлася на високовольтну електроопору під напругою. Вона намагалася вкоротити собі віку.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Інцидент стався вчора, 7 листопада, поблизу багатоповерхівки на вулиці Краснодарській у Харкові. До поліції зателефонували очевидці і повідомили, що на самій верхівці високовольтної електроопори перебуває дівчина.

На місце були направлені чергові екіпажі патрульної поліції, медики та співробітники ДСНС. Поліцейські встановили особу дівчини. Їй 27 років.

За деякий час вона самостійно спустилася. Дівчина зізналася, що намалагася покінчити життя самогубством. Її госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що 26-річна українка захотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм. Дівчина вилізла на перила задля ефектного селфі, в якусь мить втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

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