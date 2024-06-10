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У Харкові діють аварійні відключення – в "Укренерго" назвали причину

У Харкові діють аварійні відключення – в "Укренерго" назвали причину

У Харкові застосовують аварійні відключення електроенергії / Фото: Associated Press

Аварійні відключення діють для промислових та побутових споживачів.

У Харкові у понеділок, 10 червня, застосовують аварійні відключення електроенергії.  

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

﻿"Обсяг аварійних відключень незначний. ﻿﻿Причина – технічні ускладнення в магістральній мережі", - йдеться у повідомленні.

У компанії попередили, що ﻿﻿також можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні по-новому розподілятимуть ліміти світла – як і що зміниться у графіках відключень.

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