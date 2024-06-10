У Харкові діють аварійні відключення – в "Укренерго" назвали причину

Аварійні відключення діють для промислових та побутових споживачів.
У Харкові у понеділок, 10 червня, застосовують аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
"Обсяг аварійних відключень незначний. Причина – технічні ускладнення в магістральній мережі", - йдеться у повідомленні.
У компанії попередили, що також можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, в Україні по-новому розподілятимуть ліміти світла – як і що зміниться у графіках відключень.
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