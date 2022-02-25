Російські окупанти для коригування вогню розкидають авіамітки: що робити українцям

Російські окупанти для коригування вогню розкидають авіамітки: що робити українцям

Побачені предмети просять ліквідовувати.

Російські окупанти в багатьох містах розкидають авіамітки, для подальшого коригування вогню.

Про це повідомляють у Мережі.

"Радіомітки для коригування вогню розкидають по Харкову. Якщо побачите, беріть камінь у руки та розбивайте!", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці звертаються з проханням до місцевих жителів і всіх українців виявляти та знищувати маяки для наведення ракет.

"Просимо звертати увагу на такі предмети. Маяки для наведення. У разі виявлення виводити з ладу або ж повідомляти про такі «знахідки» в Нацполіцію України", - йдеться в зверненні.

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах

Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

https://t.me/ukraine_avanger_bot

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