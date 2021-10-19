У Харкові до лікарні доправили дитину, яка проковтнула ложку

У Харкові лікарі обстежили шестирічну дитину, яка проковтнула срібну ложку.
У Харкові госпіталізували 6-річну дитину, яка проковтнула ложку. Пацієнта обстежили та спостерігали за ним.
Про це повідомляє Depo.Харків
У Харкові до обласної дитячої клінічної лікарні доправили 6-річну дитину зі срібною ложкою у кишківнику.
Медики обстежили пацієнта і вирішили за ним спостерігати. Столовий предмет вийшов природнім шляхом.
Лікарі звернулися до батьків з проханням уважніше стежити за дітьми і не дозволяти їм гратися з дрібними предметами, які вони можуть проковтнути.
Нагадаємо, що у Дніпрі 14-річного підлітка доправили до дитячого ендоскопічного центру. Він ненароком проковтнув пластиковий розпилювач ліків, коли обробляв горло.