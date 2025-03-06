У Харкові дрон поцілив у багатоповерхівку: влучив у технічний поверх

На щастя, обійшлося без жертв.

У ніч проти 6 березня 2025 року удар безпілотника прийшовся по технічному поверху багатоповерхівки у Харкові.

Про це повідомив оновлені дані про влучання дрона у багатоповерхівку у Харкові Ігор Терехов.

Люди поранень не зазнали

Також для Харкова є загроза застосування керованих авіаційних бомб.

До того ж очевидці додають, що у Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Нагадаємо, внаслідок удару, який завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, зросла кількість постраждалих, серед яких - семирічна дитина.

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