У Харкові дружина "вагнерівця" загриміла до в’язниці на 10 років

Жінка не визнала своєї провини і запевняла, що їй не було відомо про членство чоловіка у ПВК "Вагнер".

У Харкові суд визнав місцеву жительку винною у незаконному поширенні інформації про місце перебування ЗСУ. Ці дані жінка "зливала" своєю цивільному чоловікові, який на окупованих територіях вступив до лав ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок суду від 17 грудня.

Фігурантка справи Катерина Кушнарьова від 24 лютого 2022 року постійно контактувала зі своїм цивільним чоловіком Володимиром Клочком, морально його підтримувала, і погодилася повідомляти йому про перебування у Харкові військовослужбовців ЗСУ.

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Зазначається, що чоловік не пізніше листопада 2017 року виїхав на непідконтрольну Україні територію Донбасу. Після початку повномасштабної війни Клочко на боці ворога брав участь у боях за Бахмут.

Загалом відомо про три випадки, коли Кушнарьова передавала Клочку інформацію. Один раз жінка написала про військове авто поблизу зупинки громадського транспорту, іншого разу – про військових поблизу ЖК, у приміщеннях гуртожитків. Харків’янка також повідомила чоловікові про місце розташування у місті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На суді фігурантка не визнала своєї провини. Вона стверджувала, що лише обговорювала ситуацію у Харкові, оцінюючи безпечність для подальшого проживання.

Кушнарьова розповіла, що познайомилася з Клочком у Харкові 2009 року, вони одразу почали проживати разом. Пізніше у пари народилася дитина. 2017 року чоловік поїхав працювати до Москви, куди його запросила фірма. Через декілька днів він написав, що не повернеться через обставини, які не дозволяють йому перебувати на території України. Клочко сказав, що працівники СБУ вручили йому повістку до суду. Потім чоловік переїхав до окупованого Донецька і працював фрілансером.

Наприкінці січня 2022 року Клочко зателефонував Кушнарьовій та сказав, що, можливо, його заберуть на навчання, у нього є військовий квиток, за яким чоловік є військовим медиком. У лютому 2022 року він виходив на зв`язок із жінкою, щоб підтримувати відносини з дитиною.

Обвинувачена стверджувала у суді, що чоловік не пропонував їй надавати інформацію про розташування військових, і що кожна розмова закінчувалася конфліктом на тему виїзду жінки до РФ разом з батьками та дитиною. Нібито Клочко від 2014 року хотів, аби його рідня виїхала. Але Кушнарьова не хотіла виїжджати з Харкова.

Жінка запевняла, що їй не було відомо, що Клочко є членом ПВК "Вагнер". Кушнарьова заявляла, що начебто здивувалася, почувши про це, бо чоловік нічого не казав їй про напад на Україну.

Фігурантка також розповідала, що повідомила чоловікові про розташування військових поблизу ЖК, оскільки раніше читала, що в житлових будинках можуть зберігатися снаряди. Кушнарьова стверджувала, що не розуміла, що її цивільний чоловік може використати цю інформацію проти України.

Жінку засудили до 10 років ув’язнення. Від червня 2023 року вона перебуває під вартою. Щодо Клочка, того кількома місяцями раніше його заочно засудили за державну зраду до довічного ув’язнення.

До слова, на Івано-Франківщині та в Києві правоохоронці викрили осіб, які на замовлення російських спецслужб підпалювали авто військових та об’єкти критичної інфраструктури.

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