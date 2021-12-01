У Харкові двометровий фонтан зупинив рух трамваїв і залишив без води чотири сотні будинків

Комунальники організували підвезення води.

У Харкові на Салтівському шосе сталася надзвичайна пригода - через порив труби утворився двометровий фонтан.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі Kharkivlife.

Вода залила проїзджу частину, через що заблокувався рух трамваїв і виник затор.

Як інформують novyny.live, в результаті надзвичайної пригоди понад 400 будинків залишилися без води. Зараз комунальники організували підвезення води жителям у цистернах.

За словами гендиректора КП "Харківводоканал" Владлена Волкова, труба, де стався порив, експлуатується вже більше 30 років.

Через НП на Салтівському шосе зупинена робота насосної станції, через що води у цьому районі не буде до кінця дня.

Нагадаємо, що до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі і мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

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