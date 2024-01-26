У Харкові двоє чоловіків побили та зґвалтували жінку на підприємстві

В Індустріальному районі Харкова побили та зґвалтували 53-річну жінку на території одного з підприємств.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

У справі затримали 21-річного та 27-річного чоловіків, які живуть у Харкові. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

"Вона повідомила про те, що її побили та зґвалтували маловідомі чоловіки, які прийшли до її співмешканця. На території цеху, де працював співмешканець, між чоловіками виникла сварка, потім бійка. Потім зловмисники завдали жінці тілесні ушкодження та зґвалтували її", — йдеться у повідомленні поліції.

У поліції кажуть, що фігурантів затримали протягом кількох годин. Справу розслідують за статтею про зґвалтування. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку.

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