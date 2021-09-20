У Харкові фейкові "оператори" банків вкрали з рахунків абонентів сотні тисяч гривень: як працює шахрайська схема (фото)

У Харкові фейкові "оператори" банків вкрали з рахунків абонентів сотні тисяч гривень: як працює шахрайська схема (фото)

Якщо в суді буде доведено їхню провину, за ґрати вони відправляться на термін до восьми років.

У Харківській області правоохоронці припинили діяльність шахрайських колл-центрів. "Оператори" представлялися працівниками банку, випитували дані карток, після чого переводили на особисті рахунки десятки тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Харківській області.

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Так, вже маючи на руках дані банківських карток українців, шахраї знімали з абонентів гроші і переводили їх на підконтрольні рахунки.

“Учасники протиправної схеми також видавали себе за представників фіктивних фінансових бірж та, вводячи громадян в оману, спонукали їх інвестувати гроші в підприємства, яких не існує”, — розповіли в Нацполіції області.

Під час обшуків в організаторів незаконної діяльності знайшли і відправили на експертизу понад 350 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони та облік роботи "операторів".

“Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про повідомлення про підозру організаторам та учасникам оборудки. За шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність до восьми років позбавлення волі”, — підкреслили в Нацполіції області.

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