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У Харкові пожежа на "Турбоатомі" — ЗМІ

У Харкові пожежа на "Турбоатомі" — ЗМІ

У Харкові виникла потужна пожежа / Скріншот

Там загорілася градирня, яку не використовували понад 20 років.

У Харкові виникла потужна пожежа на турбінобудівному підприємстві "Турбоатом".

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Сталося самозаймання на градирні, яка не працювала вже понад 20 років. Оскільки там немає обладнання і постраждалих, немає причин для хвилювання.

Варто зазначити, що інформації про обстріли з боку російських загарбників немає.Також внаслідок пожежі не було вибухів, і постраждалих не зафіксовано. У момент інциденту в будівлі не було активного обладнання, тому серйозних підстав для занепокоєння немає.

У Харкові сталася масштабна пожежа 

У Харкові сталася масштабна пожежа 

Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожежі, а причини самозаймання наразі з’ясовуються.

Оновлено 17:51: Речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко повідомив, що на території промислового підприємства в Харкові загорілася дерев'яна споруда, яка не використовувалася вже тривалий час.

 
 
 
 

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