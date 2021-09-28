У Харкові хворих на коронавірус прийматимуть пологовий будинок і диспансер радіаційного захисту

У Харкові хворих на коронавірус прийматимуть пологовий будинок і диспансер радіаційного захисту

Лікарні будуть приймати пацієнтів вже з 1 жовтня.

У Харкові хворих на коронавірус будуть приймати Диспансер радіаційного захисту і пологовий будинок №2.

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Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на Харківську ОДА.

"Станом на 28 вересня, відповідно до нового розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, протоколом №57 було виведено з резерву одну лікарню – це Диспансер радіаційного захисту. Також було додано пологовий будинок №2 для лікування хворих на ковід", - сказав директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов.

За його словами, ці медичні заклади вже з 1 жовтня почнуть приймати пацієнтів. Зараз тут заповнюють киснем ємності, готують приміщення та персонал. Завдяки цим двом закладам госпітальна база регіону збільшиться на 280 ліжок.

"Якщо ситуація буде погіршуватися, ми зможемо ще подати заявку і вивести із резерву ще Госпіталь ветеранів війни, - сказав Хаустов. – Ми пропонували ввести і Госпіталь ветеранів війни, і 18-ту лікарню. У нас дві лікарні у резерві", - повідомив Хаустов.

Нагадаємо, що у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус. Зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 у опорних лікарнях міста.

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