У Харкові іномарка вилетіла на тротуар: авто збило жінку

Машина також влетіла на три авто, які були припарковані на узбіччі.

Розбиті чотири автівки та постраждала перехожа - це наслідки ДТП у спальному районі Харкова.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

Там водій Hyundai на шаленій швидкості протаранив три авто, які були припарковані на узбіччі. Від удару іномарку кинуло на тротуар, де вона зачепила 48-річну жінку. Потерпілу забрали до лікарні: у неї рвана рана ноги та численні забої.

Натомість на водієві Hyundai немає ані подряпини. Очевидці твердять, що за кермом він був під дією алкоголю або наркотиків. Утім, результатів експертизи ще немає.

Новини України: у Харкові водій на шаленій швидкості протаранив три авто

Як повідомлялося, на трасі Одеса-Рені під колесами автівки загинули жінка та дитина. Ще одна постраждала - наразі у лікарні. Очевидці кажуть: людей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі. Відомо, що за кермом іномарки перебував 33-річний водій. Чи був він напідпитку і чому вчасно не загальмував - з'ясовує поліція.

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