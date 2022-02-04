У Харкові ІТ-фахівець замінував 14 об'єктів інфраструктури: подробиці

Правоохоронці готують "мінеру" повідомлення по двох частинах статті про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

У Харкові правоохоронці затримали псевдо-мінера, який у грудні минулого року щонайменше 14 разів повідомив про “бомби” у державних установах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Виявилося, що 39-річний “телефонний терорист” за фахом IT-фахівець, який електронні листи із загрозами вибуху бомб надсилав через спеціальні комп'ютерні програми. Таким чином він "замінував" щонайменше 14 об'єктів харківської інфраструктури, зокрема міжнародний аеропорт, обладміністрацію та автовокзал.

“Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання після чергового повідомлення про мінування. Мотивами своїх злочинних дій харків’янин пояснив, що в нього нібито особиста неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів”, — розповіли в СБУ.

Правоохоронці готують "мінеру" повідомлення по двох частинах статті про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Копи також перевіряють, чи чоловік не працює на іноземні спецслужби.

“За вчинення таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Також зловмиснику доведеться компенсувати десятки тисяч гривень державним та комерційним установам, що зазнали збитків від його протиправних дій”, — додали у відомстві.

Читайте також: