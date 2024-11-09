У Харкові КАБ вдарив у дорожнє покриття на межі двох районів

Не покидайте укриття до відбою повітряної тривоги.

У Харкові стався приліт КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.

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