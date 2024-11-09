У Харкові КАБ вдарив у дорожнє покриття на межі двох районів

Не покидайте укриття до відбою повітряної тривоги.
У Харкові стався приліт КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 8 листопада 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО
Читайте також:
- Нічний удар ворога по Харкову: що відомо станом на цю годину, фото
- Ворожа атака по Харкову: 25 постраждалих, серед них - немовля
- Росіяни на Харківщині намагались зайти у тил ЗСУ: воїни розповіли, що там насправді відбувається