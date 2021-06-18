У Харкові кількість людей, які отруїлися в суші-ресторанах, зросла до 34

Усі потерпілі, зокрема 22 дорослих і 12 дітей, перебувають у стані середньої тяжкості.

У Харкові кількість людей, які отруїлися після відвідування двох ресторанів японської кухні, зросла до 34.

Про це директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо 22 дорослих і 12 дітей. Всі середньої тяжкості - хтось досі в лікарні, кого-то вже прокапали і відпустили додому", - розповів він.

Також читайте У ресторані Харкова отруїлись 25 людей, серед них діти

За словами Сидоренка, Держпродспоживслужба наполегливо рекомендувала обом закладам громадського харчування зачинитися до кінця розслідування.

"Відповіді від них поки немає. Якщо відмовляться, ветеринарна служба буде ухвалювати рішення про примусове закриття ресторанів", - додав посадовець.

Зазначається, що в приміщенні ресторанів провели дезінфекцію та відібрали проби всіх продуктів. Водночас фахівці побоюються, що кількість отруєнь може зрости.

Як повідомлялося, всіх хворих ушпиталили до стаціонару з попереднім діагнозом - гастроентероколіт.

Восьмеро студентів отруїлося невідомою речовиною в Івано-Франківську

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання