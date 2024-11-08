У Харкові кількість поранених унаслідок ворожого удару зростала до 16 осіб

У Харкові кількість поранених унаслідок ворожого удару по 12-поверхівці на Салтівці зростала до 16 осіб.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед 16 поранених - 5 госпіталізовані.

Інші постраждалі отримали допомогу на місці.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що щонайменше три удари КАБами були здійснені цієї ночі по Харкову.

Зокрема, на Салтівці ворог поцілив по 12-поверховому житловому будинку. Є постраждалі й їхня кількість зростає. Йде рятівна операція.

У центрі міста один прильот в історичну частину Харкова з руйнацією буквально сьогодні створеного культурного ансамблю. В одній з перлин Харкова вибиті шибки.

Ще один поряд з адміністративною будівлею - вона пошкоджена, як і прилеглі будинки.

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Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.

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