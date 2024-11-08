У Харкові кількість поранених унаслідок ворожого удару зростала до 16 осіб

Рятувальна операція триває.
У Харкові кількість поранених унаслідок ворожого удару по 12-поверхівці на Салтівці зростала до 16 осіб.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед 16 поранених - 5 госпіталізовані.
Інші постраждалі отримали допомогу на місці.
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що щонайменше три удари КАБами були здійснені цієї ночі по Харкову.
Зокрема, на Салтівці ворог поцілив по 12-поверховому житловому будинку. Є постраждалі й їхня кількість зростає. Йде рятівна операція.
У центрі міста один прильот в історичну частину Харкова з руйнацією буквально сьогодні створеного культурного ансамблю. В одній з перлин Харкова вибиті шибки.
Ще один поряд з адміністративною будівлею - вона пошкоджена, як і прилеглі будинки.
Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.
Читайте також:
- Атака ворога на Харків та кружляння безпілотників окупантів: головні ночі 5 листопада 2024 року
- Стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову
- У Харкові прозвучала низка вибухів: перебувайте в укриттях