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У Харкові кількість потерпілих унаслідок подвійного обстрілу зростала до 12 осіб

У Харкові кількість потерпілих унаслідок подвійного обстрілу зростала до 12 осіб

Усіх поранених шпиталізували, у них різні ступені тяжкості / Фото: Freepik

Серед потерпілих є діти.

На місцях прильотів у Харкові - попередньо 12 постраждалих.

Про це повідомив у соцмережах мер Харкова Ігор Терехов. 

Серед поранених є 12-річна дівчинка, заявив Суспільне Харків директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Усіх поранених шпиталізували, у них різні ступені тяжкості. 

Четвертий та п'ятий поверхи на краю будинку повністю зруйновані внаслідок російського обстрілу, повідомляють журналісти Ґвара Медіа. Ракета влучила в дах будівлі. Пожежники продовжують ліквідовувати вогонь, рятувальники розбирають завали.

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди

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