У Харкові колишній поліцейський влаштував стрілянину після зауваження про маску і підстрелив студента (відео)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею "хуліганство".
У Харкові колишній податковий поліцейський влаштував стрілянину по групі студентів, яка атакувала його через зауваження про неправильне носіння масок. В результаті правоохоронець поцілив у ногу одному із нападників.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харкоівської області.
За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за статею хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.
Подія сталася учора, 17 листопада 2021 рок, біля 23 години у вагоні поїзду метро. Між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області та групою студентів стався словесний конфлікт з через зауваження про маску.
Чоловік зробив студентам зауваження щодо неправильного носіння ними масок. Своєю чергою, студенти почали нецензурно лаятись на адресу чоловіка. На платформі станції "Держпром" конфлікт продовжився, і студенти почали штовхати чоловіка.
Колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів.
Як пояснив колишній співробітник податкової він діяв у межах самооборони.
Нагадаємо, що у Рівному патрульні затримали 31-річного пасажира тролейбуса, який відмовлявся одягнути маску в громадському транспорті і показати документи правоохоронцям.
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