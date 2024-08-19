Розчленував і вивіз у валізі: у Харкові судитимуть за вбивство колишнього чоловіка балетмейстерки Холодної

Чоловік наразі знаходиться під вартою, і йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Харкові чоловік через ревнощі вбив свою дружину, 37-річну балетмейстерку Марію Холодну, підозрюючи її у зраді.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

У лютому 2024 року до правоохоронців звернулася жінка з повідомленням про зникнення своєї доньки, головного балетмейстера театру. Дівчина раптово припинила відповідати на дзвінки матері, а її повідомлення в месенджері виглядали підозріло.

Виявилося, що перед зникненням балетмейстерка і її чоловік планували розлучення і вирішили жити окремо. За два дні до того, як мати звернулася до поліції, чоловік приїхав до дружини, щоб забрати свої речі.

Після перегляду відео з камер спостереження правоохоронці з'ясували, що жінка не виходила з квартири. Через кілька днів чоловік балетмейстерки зізнався у злочині.

Під час сварки, яка виникла через ці підозри, він завдав їй ножового поранення у коридорі. Після цього він розчленував тіло і склав частини у валізу та пакет. Потім він прибрав квартиру і вимив всі сліди. Потім чоловік поїхав до посадки і закопав пакет з рештками тіла. Надалі він намагався спалити тіло в покинутому льосі на дачі. Після вбивства чоловік продовжував імітувати життя дружини, возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

Чоловік наразі перебуває під вартою, і йому загрожує до 15 років ув'язнення. Прокуратура має намір домагатися справедливого покарання за скоєний злочин і сподівається на швидкий розгляд справи через її резонансність.

Нагадаємо, Марію Холодну, головну балетмейстерку Харківського театру музичної комедії, поховали 2 березня. Вона загинула за місяць до свого 38-річчя, залишивши 12-річного сина та близьких.

На Київщині 12 серпня 54-річний чоловік через ревнощі завдав колишній дружині численних поранень ножем та лопатою під час конфлікту.

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