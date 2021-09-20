У Харкові коні розбили скляну зупинку громадського транспорту: відео

Юні вершниці не змогли приборкати тварин, які несподівано налякалися.

На проспекті Науки у місті Харкові трапився інцидент на зупинці громадського транспорту за участю дівчат, які здійснювали верхову прогулянку на конях.

Як свідчить відео, опубліковане в Telegram-каналі “Харків Салтиковка”, біля зупинки громадського транспорту одна з тварин несподівано налякалась і розбила скляний павільйон.

Також читайте У Харкові невідомі потрощили авто швидкої, яке приїхало на виклик

На опублікованих кадрах видно, що вершниці їдуть на конях по тротуару вздовж проспекту, обходячи зупинку ззаду. Раптово одна з тварин різко сіпнулася назад, після чого посипалося скло в павільйоні. Усередині в цей час нікого не було, кілька людей стояли на зупинці поряд.

У коментарях до відео уточнили, що цей випадок трапився на зупинці біля Інституту низьких температур.

Нагадаємо, раніше у Вовчанську Харківської області неадекватний і голий містянин поскандалив з копами. Справа дійшла до рукоприкладства.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання