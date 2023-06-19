У Харкові лікарці оголосили підозру через смерть немовляти: подробиці

У Харкові завідувачці відділення пологового будинку оголосили підозру через смерть немовляти у травні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 10 травня 2022 року в одному з пологових будинків м. Харкова жінка народила недоношену дівчинку. Дитина погано їла, у неї були висипання на шиї та щоках. Мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення. Проте лікарка не провела спостереження за недоношеною новонародженою дитиною.

У день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору. Проте завідувачка, оглянувши дитину і ретельно прослухавши її, не звернула увагу на стан здоров’я та передчасно виписала дитину як здорову на четверту добу життя, разом з матір’ю. По приїзду додому дитину нагодувати не вдалось, у неї був відсутній смоктальний рефлекс. Дівчинка поводилась неспокійно, весь час водила очима в різні боки і більше не заснула. Через деякий час у неї трапився напад у вигляді затримки дихання. Мати поїхала до медзакладу.

Проте 17 травня 2022 року вночі дитина померла у лікарні.

"Своєчасне діагностування та початок відповідного вчасного лікування, шо входило до посадових обов’язків підозрюваної, могли попередити розвиток ускладнень та запобігти настанню смерті новонародженої дівчинки. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу", - розповіли у прокуратурі.

Лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, у МВС повідомили нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті.

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