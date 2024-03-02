У Харкові ліквідовують наслідки атаки безпілотників, а кілька дронів з Чорного моря рухаються на Одещину

На щастя, на цю хвилину без постраждалих у Харкові після атаки безпілотників.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів.

Ліквідація наслідків триває.

Водночас кілька груп "шахедів" з Чорного моря рухаються на Одещину.

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Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Вони рухаються з півдня області у напрямку Одеси.

"Одеса та Одеський район, спустіться, будь ласка, в укриття - попереджують представники влади - Ударні дрони в нашому напрямку".

В Одеській області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували БпЛА Полтавщину, які наслідки падіння уламків.

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