У Харкові ліквідовують наслідки атаки безпілотників, а кілька дронів з Чорного моря рухаються на Одещину

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
На щастя, на цю хвилину без постраждалих у Харкові після атаки безпілотників.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів.
Ліквідація наслідків триває.
Водночас кілька груп "шахедів" з Чорного моря рухаються на Одещину.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Вони рухаються з півдня області у напрямку Одеси.
"Одеса та Одеський район, спустіться, будь ласка, в укриття - попереджують представники влади - Ударні дрони в нашому напрямку".
В Одеській області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували БпЛА Полтавщину, які наслідки падіння уламків.
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