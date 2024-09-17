У Харкові лунають потужні вибухи: РФ обстрілює місто

У вівторок, 17 вересня, в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Російські війська атакують місто.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом окупантів. Будьте обережні", - закликав міський голова.

Вибухи в місті підтвердив і керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зауважимо, що повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині. Тривога в області лунає від 15:03.

Згодом Синєгубов поінформував, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті та районі. Зокрема, одне з влучань в Харкові сталося по відкритій території.

Як повідомлялося, сьогодні також в Сумах сталася серія потужних вибухів. Російські військові атакували місто.

Читайте також: