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У Харкові лунають потужні вибухи: РФ обстрілює місто

У Харкові лунають потужні вибухи: РФ обстрілює місто

Вибух. / Фото: Associated Press

У регіоні лунають сирени.

У вівторок, 17 вересня, в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Російські війська атакують місто. 

Про це повідомив мер Ігор Терехов. 

"Харків під обстрілом окупантів. Будьте обережні", - закликав міський голова. 

Вибухи в місті підтвердив і керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зауважимо, що повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині. Тривога в області лунає від 15:03.

Згодом Синєгубов поінформував, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті та районі. Зокрема, одне з влучань в Харкові сталося по відкритій території. 

Як повідомлялося, сьогодні також в Сумах сталася серія потужних вибухів. Російські військові атакували місто. 

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