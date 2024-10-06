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У Харкові лунають потужні вибухи: РФ обстрілює місто

У Харкові лунають потужні вибухи: РФ обстрілює місто

Вибух. / Фото: Associated Press

В області - тривога.

У нелілю, 6 жовтня, в Харкові сталися потужні вибухи. Російські війська атакують місто. 

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Ворог атакує Харків КАБами - у місті чутно вибухи. Будьте обережні - можливі повторні пуски", - наголосив міський голова.

В Харківській області від 20:53. Спочатку існувала загроза БпЛА. О 23:11 Повітряні сили заявили про пуски КАБів на Харківщині.

Як повідомлялося, ввечері під час тривоги у Сумах сталися вибухи. За інформацією моніторингів, п'ять дронів прямували у напрямку обласного центру. 

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