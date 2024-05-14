У Харкові лунають потужні вибухи: що відомо про удари Росії по місту

Наразі інформації про потерпілих немає.

У середу, 14 травня, у Харкові кілька разів пролунали потужні вибухи. У місті сталися "прильоти". Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, а також моніторингові канали.

"Знову удар по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти кілька разів вдарили по Харкову. Зокрема, по житловій забудові центральної частини міста. Він також попереджає про ймовірність повторних ударів.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Щодо руйнувань дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що тривога на Харківщині лунає від 14:32 - вже майже дві години. За цей час у місті кілька разів було гучно. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.

Як повідомлялося, близько 15:30 Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб на Харківщині. Також тривога лунала у низці областей на півдні та сході.

Нагадаємо, над ранок 14 травня росіяни вдарили по Харкову. Окупанти поцілили по Київському району міста керованими авіабомбами. Є потерпілі.

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