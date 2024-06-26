У Харкові лунають вибухи: росіяни атакують місто

ПС попереджали про пуски КАБів.
У середу, 26 червня, у Харкові знову лунають потужні вибухи. Армія Російської Федерації завдає ударів по обласному центру.
Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.
"Окупанти завдають ударів: Харків та район, будьте обережні", - наголосив керівник ОВА.
Тим часом міський голова підтвердив повідомлення у Телеграм-каналах, що у Харкові сталися потужні вибухи.
Зауважимо, що сирени у Харківській області лунають від 13:30. Повітряні сили спочатку повідомляли про ракетну небезпеку, а 15:37 - про пуски КАБ тактичною авіацією ворога.
Нагадаємо, вночі проти 26 червня армія Російської Федерації вдарила ракетою по Одеській області. Минулося без потерпілих місцевих мешканців.
Читайте також:
- Росіяни почали частіше здаватися у полон: у ГУР розповіли чому
- ЗСУ здійснили контратаку біля Часового Яру і вибили росіян: деталі від Bild
- В Росії могли створити ще одну армію для війни в Україні: деталі від ISW