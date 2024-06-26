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У Харкові лунають вибухи: росіяни атакують місто

У Харкові лунають вибухи: росіяни атакують місто

Вибух. / Фото: Associated Press

ПС попереджали про пуски КАБів.

У середу, 26 червня, у Харкові знову лунають потужні вибухи. Армія Російської Федерації завдає ударів по обласному центру. 

Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов. 

"Окупанти завдають ударів: Харків та район, будьте обережні", - наголосив керівник ОВА. 

Тим часом міський голова підтвердив повідомлення у Телеграм-каналах, що у Харкові сталися потужні вибухи.

Зауважимо, що сирени у Харківській області лунають від 13:30. Повітряні сили спочатку повідомляли про ракетну небезпеку, а 15:37 - про пуски КАБ тактичною авіацією ворога. 

Нагадаємо, вночі проти 26 червня армія Російської Федерації вдарила ракетою по Одеській області. Минулося без потерпілих місцевих мешканців.

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