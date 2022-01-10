У Харкові людей евакуюють з низки ТЦ та супермаркетів через "замінування"

У Харкові людей евакуюють з низки ТЦ та супермаркетів через "замінування"

Наразі правоохоронці проводять обшуки на ймовірні вибухонебезпечні предмети.

У Харкові невідомі повідомили про серію замінувань торговельних центрів та супермаркетів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції України у Харківській області.

"Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові - торговельних центрів і супермаркетів.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Проводиться обстеження приміщень і прилеглої території", - зазначають харківські правоохоронці.

Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, ймовірну вибухівку шукають у ТЦ "Україна", супермаркеті "Восторг". За словами очевидців, пише місцеве видання, людей евакуюють з приміщень на час обстеження.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у Києві повідомлено про замінування двох великих ТРЦ: "Район" та "РетроВіль".

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