У Харкові маршрутка на смерть збила пішохода на переході

На місці працює поліція
У Харкові на проспекті Московському біля залізничної станції «Лосєве» водій міжміської маршрутки збив жінку на переході, від отриманих травм вона померла.
Про це йдеться на офіційному сайті місцевої поліції.
"5 січня о 10:00 на проспекті Московському біля залізничної станції «Лосєве» 55-річний водій маршрутного автобуса «Богдан» сполученням «Харків — Маріуполь» скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину пішохідним переходом", - зазначили у відомстві.
Правоохоронці встановили, що загибла - 50-річна харків’янка, її родичі також встановлені.
Щойно будуть встановлені всі обставини ДТП, вирішиться питання про відкриття кримінального провадження.
А в Закарпатті водій не помітив лежачого на дорозі чоловіка і переїхав його, той загинув у швидкій.
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