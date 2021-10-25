У Харкові мати в прямому ефірі в Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували (фото)

У Харкові мати в прямому ефірі в Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували (фото)

Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол

У Харкові мати в прямому ефірі в Instagram побила свого малолітнього сина.

Про це повідомили в ювенальній поліції Харківської області.

Ювенальна інспекторка Харківської області Юлія Шеремет зазначила, що правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили, як матір б’є свого малолітнього сина та транслює це в прямому ефірі в Instagram. Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол. Також потерпілого хлопчика госпіталізували.

"З матір’ю проведено профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

В одному із телеграм-каналів напередодні опублікували скріншоти із відео, як жінка лупцює дитину в прямому ефірі. За даними дописувачів, це відбувається регулярно. Через це хлопчик у 4 роки погано говорить та постійно кричить на камеру: "Каріно, не бий".

Кадр із відео

Нагадаємо, у Запоріжжі за вбивство 5-річного пасинка судили чоловіка.

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