У Харкові мати всадила за кермо Lexus неповнолітнього сина, і він ганяв вулицями міста і порушував ПДР

У Харкові мати всадила за кермо Lexus неповнолітнього сина, і він ганяв вулицями міста і порушував ПДР

Мати хлопця в цей час сиділа збоку.

У Харкові патрульні зупинили авто, водій якого порушив ПДР. За кермом виявився неповнолітній. Більш того, поруч з ним перебувала його мати.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Інцидент стався у Харкові на вулиці Леся Сердюка. Патрульні зупинили автомобіль Lexus за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом сидів 17-річний юнак. На пасажирському сидінні, сиділа його матір, яка й дала йому покермувати.

На жінку патрульні склали адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП. Сума штрафу за це правопорушення складає 3 400 гривень.

На юнака патрульні склали адміністративні протоколи за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) та ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, що на 19 січня у Харкові призначене підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній аварії, що призвела до загибелі 58-річного водія Chevrolet. Справу дали судді Тетяні Янцовській, яка раніше в іншій справі засудила Харківського умовно.

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