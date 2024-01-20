У Харкові мати залишила під обстрілами 2-річну доньку без їжі та води, а сама пішла до коханця

У Харкові 19-річна мати залишила свою 2,5-річну доньку одну у квартирі на 12-му поверсі без їжі та води, а сама пішла до коханця. Дитина перебувала в таких умовах три дні, доки не прийшли сусіди.

Про випадок повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Мати пішла в гості до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах. Підозрювана навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку росіян, і дитина може постраждати. Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців", - розповіли подробиці у прокуратурі.

Наразі дівчинка живе у своєї бабусі.

Вирішується питання щодо обрання горе-матері запобіжного заходу. Жінці повідомлено про підозру за фактом залишення доньки в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України).

Нагадаємо, на Сумщині правоохоронці забрали до закладу охорони здоров'ю трьох малолітніх дітей з неблагонадійної родини.

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