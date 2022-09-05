У Харкові мавпа втекла із зоопарку: її вмовляють повернутися додому (відео)

До Мережі виклали кілька кумедних та зворушливих відео.

У Харкові із зоопарку втекла мавпа і гуляє містом. Співробітники закладу вмовляють її повернутися додому.

Кумедні відео виклали очевидці інциденту до Мережі.

Повідомляється, що це мавпа на імя Чичи, яку забрали із розбомбленого росіянами "Екопарку". Це не перша прогулянка тварини, раніше вона вже втікала звідти.

Цього разу Чичи розплутала сітку та відкрила замки. Щоб вмовити тварину піти назад до клітки, з нею розмовляли та пропонували ласощі.

Нагадаємо, у Харкові під час евакуації буйволів з екопарку Фельдмана внаслідок обстрілу загинув 15-річний підліток.

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