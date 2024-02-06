У Харкові майор здав місця дислокації ЗСУ та поліції, частину з яких окупанти обстріляли: його пояснення дивують

У Харкові до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили майора поліції, оперуповноваженого 3 відділу управління оперативної служби ГУНП в Харківській області, який від початку повномасштабної війни здавав Росії місця дислокації ЗСУ, своїх колег із правоохоронних органів та інших силовиків.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

У чому звинувачують майора поліції

За даними суду, майор Нацполіції у Харківській області ще 24 лютого 2022 року погодився на співпрацю із ФСБ. Він здавав російським окупантам координати дислокації підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції. А також повідомляв, де у Харкові ремонтують військову зброю. Під час слідства, вдалось встановити, що по частині цих місць окупанти завдали ракетних ударів або ж їх обстріляли за артилерії. Про кількість жертв зрадника, у матеріалах суду інформації немає.

Затримали підозрюваного працівники СБУ та ДБР у травні 2022 року.

Як підозрюваний це пояснив

На суді підозрюваний провини не визнав. Він заявляв, що не розуміє, чому його затримали. Чоловік додав, що він дійсно спілкувався із своїм братом, який живе у Росії та є колишнім правоохоронцем, проте зараз нібито перебуває на пенсії.

Він заявляв, що не спілкувався з працівником ФСБ та не відправляв йому жодних відео чи фото з координатами ЗСУ. Також експравоохоронець додав, що переписку з "братом" видалив, щоб нібито "звільнити місце у пам'яті телефона".

Він додав, що під час затримання зброю йому нібито могли підкинути.

Затримання підозрюваного / Фото: СБУ

Брат-окупант сказав не "воювати проти РФ і почекати 2-3 дні"

На суді також виступили поняті, які були присутні під час затримання майора. Вони пояснили, що підозрюваного ніхто не бив та не чинив на нього тиск. Коли затриманого запитали, навіщо він працював на Росію, той заявив, що хотів змінити державний лад.

Керівник підозрюваного пояснив, що "завдань на фіксування місць розташування правоохоронних органів та військової техніки в м. Харків чи об`їзд та фіксування блокпостів в період часу: кінець березня - початок квітня 2022, свідок пояснив, його підлеглому поставлено не було"

Рідний брат підозрюваного на суді пояснив, що із родичем не спілкується. Він додав, що їхній двоюрідний брат дійсно у РФ є чи то поліцейським, чи військовим. 24 лютого 2022 року росіянин зателефонував йому та заявив, що "не потрібно воювати проти Росії та потерпіти 2-3 дні". Згодом брат пропонував йому здавати місця дислокації ЗСУ, але він відмовився.

Брат ФСБівець хотів допомогти втекти зраднику з України

Суд проаналізував докази. Зокрема через програму "Cellebrite" було встановлено, що на мобільному телефоні підозрюваного були збережені графічні зображення, зокрема, фотографії військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону, місць скупчення військовослужбовців та військової техніки ЗСУ, геопозиції на карті з відмітками та координатами тощо. Згідно наявних метаданих вищевказані зображення були збережені в пам`яті телефону в період після 24.02.2022 року та передавались з використанням месенджера Telegram.

Усі ці дані зрадник передавав своєму двоюрідному брату, який проходив службу в десантних військах ЗС РФ, ОМОНі та згодом у СОБРі, приймав участь у бойових діях в Чечні та на території республіки Інгушетія, працював старшим оперуповоноваженим бойового відділення спеціального загону швидкого реагування поліції РФ і на теперішній час займає посаду в Управлінні ФСБ РФ по Бєлгородській області у званні полковник.

Прикметно, що полковник ФСБ передавав родині підозрюваного гроші на внесення застави та хотів вивести його з України на територію РФ.

Вирок суду

Суд визнав майора поліції винним за ч.2 ст. 111, ч.1 ст.263 КК України та засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Покарання державний зрадник відбуватиме у колонії закритого типу.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, українець добровільно перейшов на бік Росії та штурмував ЗСУ.

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