У Харкові меблева компанія працювала з РФ: як їй це вдавалося і що загрожує

Харківська меблева компанія під час повномасштабної війни працювала з державними компаніями РФ.

У Харкові меблева компанія під час повномасштабної війни працювала з державними компаніями РФ.

Про це передає пресслужба СБУ.

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Фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами РФ. Зокрема йдеться про підсанкційні російські банки "Сбєрбанк" "Тінькофф".

Ще однією із клієнтів установи була російська корпорація "Ростелеком", яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання.

За матеріалами провадження, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки і збори.

Для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території Росії та Близького Сходу.

Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, у тому числі на території РФ, застосована заочна процедура повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці запевнили, що слідчі дії жодним чином не впливають на роботу підприємства в Україні і стосуються лише незаконних дій окремих посадовців компанії.

Переписка підприємства з компаніями держави-агресорки

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які планували спалювати авто ЗСУ.

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