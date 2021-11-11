У Харкові медик швидкої вручну відпихав автівку, яка заважала проїхати на виклик (відео)

Працівникові швидкої довелося пхати припарковане авто з дороги.

У Харкові часто припарковані біля будинку автомобілі заважають екстреним службам дістатися місця виклику. Іноді, медикам швидкої доводиться або йти до пацієнта пішки і потім так само нести його, або ж самим вирішувати проблему невдалого паркування власників автівок.

Відео того, як медик швидкої усуває проблему на дорозі, виклали в Мережі.

Інцидент стався на Жасміновому бульварі. На кадрах видно, як карета швидкої не може проїхати до потрібної багатоповерхівки через безладно припарковані авто. На увімкнену сирену водій автівки не відреагував. Один із медиків вийшов і почав пхати автівку, яка перешкоджала проїзду. Авто піддалося через те, що власник, ймовірно, не поставив його на ручник.

Прибравши "перешкоду", працівники швидкої рушили далі.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

Чоловік - сила.

А потім ниють, що швидка довго не приїздить.

Це ж треба було автору побачити, зрозуміти, що швидка не може проїхати на виклик, і замість того, щоб взяти і допомогти, взяти телефон і почати знімати і вважати, що він виконав свій громадянський обов'язок. Висвітлив проблему!

Нагадаємо, що у Харкові водій на дорозі не поступався швидкій, яка їхала з увімкненими сиренами. За повідомленням Центру екстреної медичної допомоги, карета швидкої саме везла 48-річну жінку з інсультом.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання