У Харкові медики "швидкої" реанімували чоловіка, який повісився

Бригада швидкої привела до тями чоловіка, який вже не дихав.
У Харкові медики швидкої врятували чоловіка, який повісився і перебував у стані клінічної смерті. Фельдшер, медсестра та водій швидкої заходилися проводити реанімаційні заходи і зрештою повернули самогубцю до життя.
Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Подія сталася учора, 15 грудня. На лінію "103" надійшло повідомлення про суїцид 29-річного чоловіка.
"Клінічна смерть у чоловіка сталась внаслідок странгуляційної асфіксії, завдяки високопрофесійним та оперативним діям фельдшера, медсестри та водія, чоловіка вдалося "повернути до життя", - йдеться в повідомленні.
Постраждалого доправили до лікарні.
Нагадаємо, що у Польщі поліцейські врятували життя українці. Жінка раптом знепритомніла і перестала подавати ознаки життя. Правоохоронці провели реанімаційні заходи.