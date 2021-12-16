У Харкові медики "швидкої" реанімували чоловіка, який повісився

У Харкові медики "швидкої" реанімували чоловіка, який повісився

Бригада швидкої привела до тями чоловіка, який вже не дихав.

У Харкові медики швидкої врятували чоловіка, який повісився і перебував у стані клінічної смерті. Фельдшер, медсестра та водій швидкої заходилися проводити реанімаційні заходи і зрештою повернули самогубцю до життя.

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Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Подія сталася учора, 15 грудня. На лінію "103" надійшло повідомлення про суїцид 29-річного чоловіка.

"Клінічна смерть у чоловіка сталась внаслідок странгуляційної асфіксії, завдяки високопрофесійним та оперативним діям фельдшера, медсестри та водія, чоловіка вдалося "повернути до життя", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого доправили до лікарні.

Нагадаємо, що у Польщі поліцейські врятували життя українці. Жінка раптом знепритомніла і перестала подавати ознаки життя. Правоохоронці провели реанімаційні заходи.