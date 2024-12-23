У Харкові медики "швидкої" врятували чоловіка, в якого сталася клінічна смерть

Причиною критичного стану стала раптова зупинка кровообігу, спричинена гострим отруєнням.
В Харкові медики екстреної допомоги врятували життя 35-річному чоловікові, в якого сталася клінічна смерть. Виклик надійшов 21 грудня о 19:43.
Про це повідомляють у КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", передає "Думка".
Причиною критичного стану стала раптова зупинка кровообігу, спричинена гострим отруєнням.
Бригада “швидкої” №802 у складі фельдшера Дмитра Білозерова та водія Вадима Паніна оперативно провела реанімаційні заходи та успішно повернула чоловіка до життя.
“Завдяки злагодженим і професійним діям наших колег життя харків’янина вдалося врятувати”, — наголосили в Центрі екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, що українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, пожалілася на проблеми зі здоров'ям.
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