У Харкові медики "швидкої" врятували чоловіка, в якого сталася клінічна смерть

В Харкові медики екстреної допомоги врятували життя 35-річному чоловікові, в якого сталася клінічна смерть. Виклик надійшов 21 грудня о 19:43.

Про це повідомляють у КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", передає "Думка".

Причиною критичного стану стала раптова зупинка кровообігу, спричинена гострим отруєнням.

Бригада “швидкої” №802 у складі фельдшера Дмитра Білозерова та водія Вадима Паніна оперативно провела реанімаційні заходи та успішно повернула чоловіка до життя.

“Завдяки злагодженим і професійним діям наших колег життя харків’янина вдалося врятувати”, — наголосили в Центрі екстреної медичної допомоги.

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