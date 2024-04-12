У Харкові місцевий бізнес звільнять від деяких податків — Шмигаль

Йдеться про три платежі — єдиний податок, орендну плата та плату за майно.

В умовах постійних обстрілів міста Харкова російською терористичною армією, які призводять до знищення критичної інфраструктури, місцевій владі дозволено звільняти бізнес від деяких податків.

Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами прем’єр-міністра, йдеться про три платежі — єдиний податок, орендну плата та плату за майно.

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При цьому Денис Шмигаль уточнив, що недоотримані доходи буде компенсовано з державного бюджету.

“Це стосується Харкова, але й для всіх інших [прифронтових] територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом”, – додав український прем’єр, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня російські окупанти завдали щонайменше десять ударів по Харкову.

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