У Харкові можна придбати квартиру за 6,5 тисяч доларів: який вигляд вона має (фото)

Це найдешевша квартира у Харкові.
У Харкові виставили на продаж смарт-квартиру за 6,5 тисяч доларів (253,5 тисяч гривень). Це найдешевша пропозиція на ринку. Для порівняння, схожа квартира у столиці коштуватиме близько 18 тисяч доларів.
Оголошення розміщене на сайті dom.ria.com. Власник пише, що готовий до торгу.
Квартира розташована у новобудові, однак потребує ремонту – він не завершений. У пішій доступності до будинку є станція метро та парк.
Зазначимо, що у прифронтовому Харкові багато пропозицій купівлі недорогого житла. Квартиру готельного типу можна придбати від 3,5 тисяч доларів, смарт-квартиру – від 7 тисяч доларів.
Водночас є й пропозиції в елітних житлових комплексах. Наприклад, на продаж виставлена восьмикімнатна квартира за півтора мільйона доларів.
Нагадаємо, в Україні дорожчає нерухомість: експерт повідомив актуальні ціни на квартири в різних містах.
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